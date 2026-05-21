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21 de mayo de 2026 a la - 21:36

AUDIO: Médico rompe mitos de la semaglutida y la tirzepatida para tratar la obesidad y se hace viral

El doctor Gustavo Gini, de pie con camisa blanca y pantalones oscuros, se muestra serio en un fondo neutro.
El doctor Gustavo Gini explica el tratamiento contra la obesidad en un evento público.