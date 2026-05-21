Triplete de Alex Arce para asaltar el liderato de goleo de la Copa Libertadores

El delantero paraguayo vive un momento de gracia absoluto en el continente. Con un implacable hat-trick, comandó la contundente victoria a domicilio de Independiente Rivadavia por 4-2 ante Deportivo La Guaira en Venezuela, desatando la locura en la quinta fecha del Grupo C. Con esta fantástica actuación, Arce no solo le deparó tres puntos de oro a su equipo, sino que se transformó en el nuevo máximo artillero de la Copa Libertadores.

El recital del goleador: Crónica de un triplete implacable

El show del atacante paraguayo arrancó temprano, pasando el primer cuarto de hora del partido. Sebastián Villa encaró recostado por la izquierda y encontró el resquicio perfecto para lanzar un centro medido al segundo poste. Allí apareció Alex Arce, quien aplicó un frentazo letal a contrapierna, cambiando la trayectoria del balón y dejando completamente estático al arquero Cristopher Varela en el centro de su portería.

¡CLASIFICADO PERO NO SE RELAJA! Centro TOP de Villa y cabezazo letal de Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira.



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A pesar del empate transitorio de Diego Osio y la posterior ventaja que Sebastián Villa le devolvió a la visita, el oriundo de Carapeguá tenía ganas de más. A la hora de partido, Arce aprovechó un grosero error del portero local en la salida: Matías Fernández interceptó el pase corto y asistió de inmediato al paraguayo, quien desde la medialuna colocó el esférico con total sutileza junto al poste izquierdo del guardameta venezolano.

REGALITO Y A COBRAR: Varela se la jugó con un pase, Matías Fernández habilitó a Arce y llegó el 3-1 de Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira.



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Pero el ex-Ameliano no se conformó y quiso llevarse el balón a casa. El broche de oro llegó tras una gran combinación colectiva: Villa descargó para Fernández, quien mandó un centro preciso al segundo palo. El carapegüeño se elevó más que todos en el área y, con una calidad inmensa, metió un cabezazo colocado al ángulo izquierdo. Aunque Varela alcanzó a arañar la pelota, la potencia del impacto selló el tercero en su cuenta personal. En los minutos finales, Juan Castellanos descontó para maquillar el 4-2 definitivo a favor del conjunto argentino.

¡¡PELOTA PARA CASA!! Álex Arce y un cabezazo fenomenal para su Hat-Trick y el 4-1 de Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira.



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Un podio con acento guaraní que mira al Mundial

El triplete de Alex Arce sacudió por completo la tabla de goleadores del máximo certamen de clubes de nuestro continente, la cual hoy habla un marcado idioma guaraní. Con sus tres gritos de la noche, Alex Arce alcanzó las 8 anotaciones y desplazó del primer lugar a su compatriota Carlos “Cocolizo” González, quien quedó como escolta con 6 tantos defendiendo la camiseta de Independiente del Valle. El podio lo completa otro paraguayo, Lorenzo Melgarejo de Libertad, con 4 goles.