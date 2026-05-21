Periodísticamente
21 de mayo de 2026 a la - 21:33

AUDIO: Salario mínimo: Gobierno coincide con sindicatos al considerar suba más allá de la inflación

Tripartita de choferes en ministerio de trabajo De Victor Ferreira <vicfer9204@gmail.com> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 29-08-2025 19:16
Tripartita de choferes en ministerio de trabajo De Victor Ferreira <vicfer9204@gmail.com> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 29-08-2025 19:16