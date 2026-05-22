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22 de mayo de 2026 a la - 21:43

AUDIO: Médicos de IPS alertan que falta el 90% de fármacos: “Nunca vi este grado de abandono”

Grupo de personas esperando en mostrador, algunos con bolsas, en un ambiente iluminado y organizado.
Asegurados de IPS aguardan frente a la farmacia para retirar medicamentos.Claudio Genes