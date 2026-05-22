PJC: balean en la cabeza a alto funcionario de la Gobernación de Amambay

Un hombre identificado como Eulalio Aquino Fleitas, docente, indígena de 45 años, secretario de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Amambay, fue atacado por desconocidos cuando mantenía una reunión política en una vivienda ubicada en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero.

Aquino es precandidato a concejal municipal de Cerro Corá por el movimiento Honor Colorado. Según el comisario general Osval Lesme, el hombre recibió un disparo en la cabeza y otros disparos en otras partes del cuerpo.

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Está en estado delicado, según gobernador

El gobernador de Amambay, Juan Acosta (ANR), lamentó lo sucedido con el alto funcionario de la Gobernación; en cuanto a su estado de salud, dijo que los médicos le reportaron que está en estado crítico.

Eulalio Aquino se encuentra en el servicio de urgencias del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde en estos momentos el plantel de profesionales intenta salvarle la vida.