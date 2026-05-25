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25 de mayo de 2026 a la - 21:49

AUDIO: INAT pide “esfuerzo extraordinario” al IPS para regularizar provisión de inmunosupresores

INAT dio apertura a la procuración de órganos y tejidos luego de que haya sido donado un cuerpo cadavérico por el Hospital de Trauma.
INAT dio apertura a la procuración de órganos y tejidos luego de que haya sido donado un cuerpo cadavérico por el Hospital de Trauma.Gentileza: Ministerio de Salud