Horóscopo de hoy
25 de mayo de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 25 de mayo para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Aly Raisman, 32; Demetri Martin, 53; Octavia Spencer, 56; Mike Myers, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: si establece un presupuesto y presta atención a cómo reacciona su cuerpo el cambio puede ser positivo. Mantener un estilo de vida saludable y tomar decisiones que lo tranquilicen y lo preparen para el éxito lo mantendrá en el camino correcto. Aprenda a soltar lo que ya no le funciona y a transformar lo negativo en positivo para alcanzar la paz, la gratitud y la satisfacción. Sus números son 3, 16, 22, 27, 34, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es flexible, inteligente y protector. Es curioso y carismático.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese un momento para reflexionar antes de emprender algo nuevo, extravagante o que consuma mucho tiempo. Proteja de la sobrecarga su hogar, sus pertenencias y su salud. Podría ser necesario un cambio en su estilo de vida para administrar su tiempo y dinero de manera más eficiente y reducir el estrés. No tiene que complacer a todos, pero sí a sí mismo. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): piense a largo plazo. Tómese su tiempo; avance hacia lo que desea con calma, adaptabilidad y discernimiento sobre qué compensaciones lo mantendrán en la contienda y protegerán sus intereses. El momento oportuno y la precisión son fundamentales para conseguir lo que quiere. Deje los diagnósticos en manos de los expertos. Cuide mejor su salud; evite riesgos y lesiones. *****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aléjese de aquello que lo frena en lugar de estancarse en una situación interminable que no puede solucionar. La fuerza, el coraje y la disciplina lo impulsarán hacia adelante y le ayudarán a dejar su huella. Explore las posibilidades y reemplace lo viejo con algo nuevo y vibrante. Descubrirá el camino hacia la felicidad. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si alguien lo presiona o no es claro con respecto a sus intenciones surgirá una confusión emocional. No haga suposiciones, y no juzgue ni asuma las responsabilidades de otros. Su poder reside en atender sus necesidades y buscar lo que mejora su vida antes de centrar su atención en aquellos que buscan a otros para que hagan el trabajo por ellos. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche, aprenda y suelte lo que ya no es necesario. Exponga sus planes y busque la opinión de personas de confianza para que señalen algo que quizás no haya notado. Una asociación se presenta prometedora si se mantiene abierto y es honesto con respecto a sus expectativas y lo que está dispuesto a aportar. Explore las posibilidades y sopese los pros y los contras. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): guarde sus pensamientos para sí mismo. Revelar su próximo movimiento será contraproducente. Concéntrese en recopilar información, evaluar lo que es válido y descartar lo que no, y sea honesto consigo mismo sobre lo que es factible y lo que es innecesario. Invierta su energía en lo que más lo beneficie, no en demostrar que alguien más está equivocado. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si no es honesto consigo mismo o con los demás las emociones fluctuarán, causando incertidumbre y reacciones exageradas. Haga preguntas; lo que vea o cómo reaccione no representará lo que está por venir. Haga lo correcto. Hable y haga poco mientras deja que las cosas se desarrollen, y obtendrá una perspectiva que le ayudará a controlar sus reacciones y a reflejar la realidad. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención, canalice su energía hacia algo valioso, ábrase a nuevas posibilidades y recopile información sin juzgar ni tener intereses contrapuestos. Sea más observador y menos propenso a creer a ciegas lo que le digan. Sus mayores recompensas vendrán de la disciplina, el trabajo duro y la gratitud por lo que tiene. Haga que su meta sea el crecimiento personal. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): algo interesante lo impulsará en una nueva dirección que sugiere un cambio de estilo de vida. Una oportunidad para desarrollar una rutina o pasatiempo saludable que lo haga sentir y verse mejor aumentará su confianza. Lo que comparta con alguien afín se convertirá en algo valioso. Considere una empresa conjunta. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome precauciones. Lea la letra chica, observe y deje que su intuición guíe el próximo paso. Ser un seguidor no le funciona. Tome la iniciativa y decida cómo alcanzar su objetivo. Deje que su experiencia determine qué es lo mejor para usted, especialmente en lo que respecta a la administración del dinero. Exigirse demasiado le causará estrés. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sus decisiones dependen de su comodidad. Es posible que necesite un cambio, pero lo que importa es la magnitud y el costo. Un simple cambio en su rutina o conocer a alguien nuevo puede ser suficiente, dependiendo de la etapa de la vida en la que se encuentre. Tal vez, lo que necesita para prosperar sea una renovación completa o un cambio de lugar. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga que su meta sea su beneficio personal. Intentar complacer a los demás lo pondrá en una posición vulnerable. Escuche y haga sugerencias, pero dedique su tiempo y energía a algo que tenga más que ver con la seguridad, protección y comodidad, no con el entretenimiento ni con asumir demasiadas deudas o responsabilidades. Sea fiel a sí mismo y satisfaga sus necesidades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.