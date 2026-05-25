“Puede ser el Lugo 2.0”: “Beto” Ovelar advierte riesgo de llanura para la ANR

A semanas de las elecciones internas del próximo 7 de junio, el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar proyectó un escenario de alerta para la Asociación Nacional Republicana (ANR) de cara a las generales 2028.

“Creo que estamos es un escenario muy parecido al del 2008”, expresó.

Según su análisis, el Partido Colorado corre el riesgo de repetir la derrota sufrida en 2008 si se conjugan dos factores determinantes: la fractura interna tras las próximas elecciones partidarias y la articulación de un candidato opositor ajeno al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Si se unen las dos causas que llevaron al Partido a la llanura, se nos puede complicar. Primero: el debilitamiento tremendo del PLRA que puede ir a remolque de un candidato no liberal. Replicar lo de Lugo, buscar alguien fuera del PLRA. Segundo: que una fracción del partido no acompañe al ganador de las internas 2027 que será Alliana”, puntualizó.

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¿Es Miguel Prieto el “Lugo 2.0”?

En ese contexto, el senador cartista afirmó que el exintendente de Ciudad del Este y presidenciable del movimiento “Yo Creo”, Miguel Prieto, representa una amenaza real debido a su capacidad de aglutinar a diversos sectores de la oposición.

“Prieto puede ser el Lugo 2.0 como candidato. Estoy diciendo que es un peligro real, a eso voy”, sostuvo.

Rumores de ruptura en la disidencia colorada

En otro momento, el parlamentario fue consultado sobre las versiones que circulan respecto a un posible quiebre en la disidencia colorada, específicamente entre el líder de Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, y el candidato presidencial por dicho movimiento, Arnoldo Wiens.

Aunque Ovelar manifestó desconocer los detalles de dicha disputa, restó importancia al impacto que esto pueda tener en la estructura de Honor Colorado.

Para el senador, la figura de Pedro Alliana ya se posiciona como el presidenciable indiscutido de la ANR. “Toiko la toikoa (pase lo que pase), Alliana va a ser el candidato oficial del Partido Colorado”, afirmó.

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La apuesta por Camilo Pérez en Asunción

Asimismo, Ovelar se refirió a la puja municipal en la capital y vaticinó una victoria para el precandidato cartista Camilo Pérez en las internas coloradas.

No obstante, refirió que la duda sobre el titular del Comité Olímpico Paraguayo (COP) es de cara a las municipales de octubre. “Lo que hay que ver es si la hipótesis de que con Camilo se gana las generales fue la hipótesis correcta”, refirió.

Asimismo, adelantó que si Pérez logra llegar a la Intendencia, reconocerá el mérito del diputado cartista Raúl Latorre —padrino político del precandidato— y lo “condecorará” como un “monstruo de la política”.