ABC en el Este
25 de mayo de 2026 a la - 12:46

Detienen a estudiantes brasileños de medicina con 800 ampollas de tirzepatida en el Puente de la Amistad

Individuo de pie con torso desnudo, sosteniendo un paquete de cigarrillos envuelto en cinta roja que dice 'FRÁGIL'.
Uno de los detenidos llevaba los medicamentos adheridos al cuerpo.Gentileza

Dos estudiantes brasileños fueron detenidos esta mañana cuando intentaban cruzar el Puente de la Amistad desde Paraguay hacia Brasil con 800 ampollas de medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida. Uno de ellos tenía los productos adheridos al cuerpo y el otro escondidos en su abrigo.

Por Tereza Fretes Alonso

Los medicamentos adelgazantes fueron descubiertos durante un control de agentes de la Receita Federal, que retuvieron un taxi con chapa paraguaya en el que viajaba una pareja de estudiantes de medicina. En total fueron decomisadas 200 cajas de medicamentos a base de tirzepatida, conteniendo cuatro ampollas cada una.

El hombre llevaba la mercancía adherida al cuerpo, mientras que la mujer tenía los productos escondidos en un abrigo guardado dentro de una bolsa.

Según los involucrados, la mercancía sería entregada a un hombre que los esperaba en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre la BR-277 de Foz de Iguazú. Ambos fueron detenidos y trasladados hasta la sede de la Policía Federal, mientras que el taxista paraguayo quedó en libertad.

El cargamento fue valorado en 150.000 reales, que al cambio local equivaldrían a unos G. 172.500.000. Según estudios del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras (IDESF) de Brasil, el lucro del contrabando de estos medicamentos adelgazantes puede generar un margen de ganancia de hasta 415%, lo que explica que tanto particulares como facciones criminales se aboquen de lleno al contrabando.

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Imparable contrabando de tirzepatida

Paquetes etiquetados con 'FRAGIL', dispuestos sobre una superficie de madera, con escudo de SENASP al fondo.
Esta mañana se incautaron 800 ampollas de tirzepatida en el puente de la Amistad.

El contrabando de tirzepatida desde Paraguay hacia Brasil es imparable. Todos los días se decomisan cientos de ampollas transportadas sin ningún cuidado sanitario y sin mantener la cadena de frío.

Tirzepatida cruza sin freno hacia Brasil: puente de la Amistad es la principal ruta del contrabando

Según datos de la Receita Federal de Foz de Iguazú, en los primeros meses de este año se decomisaron 64.000 unidades de este medicamento, cifra que ya superó ampliamente la cantidad decomisada en todo el 2025, que fue de 8.000.

Un estudio en Brasil estima que el contrabando de estos medicamentos generó unos 2 billones de reales solo en lo que va del año.