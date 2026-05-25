Detienen a estudiantes brasileños de medicina con 800 ampollas de tirzepatida en el Puente de la Amistad

Los medicamentos adelgazantes fueron descubiertos durante un control de agentes de la Receita Federal, que retuvieron un taxi con chapa paraguaya en el que viajaba una pareja de estudiantes de medicina. En total fueron decomisadas 200 cajas de medicamentos a base de tirzepatida, conteniendo cuatro ampollas cada una.

El hombre llevaba la mercancía adherida al cuerpo, mientras que la mujer tenía los productos escondidos en un abrigo guardado dentro de una bolsa.

Según los involucrados, la mercancía sería entregada a un hombre que los esperaba en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre la BR-277 de Foz de Iguazú. Ambos fueron detenidos y trasladados hasta la sede de la Policía Federal, mientras que el taxista paraguayo quedó en libertad.

El cargamento fue valorado en 150.000 reales, que al cambio local equivaldrían a unos G. 172.500.000. Según estudios del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras (IDESF) de Brasil, el lucro del contrabando de estos medicamentos adelgazantes puede generar un margen de ganancia de hasta 415%, lo que explica que tanto particulares como facciones criminales se aboquen de lleno al contrabando.

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Imparable contrabando de tirzepatida

El contrabando de tirzepatida desde Paraguay hacia Brasil es imparable. Todos los días se decomisan cientos de ampollas transportadas sin ningún cuidado sanitario y sin mantener la cadena de frío.

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Tirzepatida cruza sin freno hacia Brasil: puente de la Amistad es la principal ruta del contrabando

Según datos de la Receita Federal de Foz de Iguazú, en los primeros meses de este año se decomisaron 64.000 unidades de este medicamento, cifra que ya superó ampliamente la cantidad decomisada en todo el 2025, que fue de 8.000.

Un estudio en Brasil estima que el contrabando de estos medicamentos generó unos 2 billones de reales solo en lo que va del año.