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25 de mayo de 2026 a la - 21:53

AUDIO: Sole Núñez muestra equipo político, asegura unidad y garantiza control en mesas de votos

AME5094. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 25/05/2026.- La aspirante opositora a la Municipalidad de Asunción, Soledad Núñez (d), dijo durante una rueda de prensa este lunes que mantiene "conversaciones" con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para certificar que haya garantías y transparencia en los comicios locales del 4 de octubre, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME5094. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 25/05/2026.- La aspirante opositora a la Municipalidad de Asunción, Soledad Núñez (d), dijo durante una rueda de prensa este lunes que mantiene "conversaciones" con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para certificar que haya garantías y transparencia en los comicios locales del 4 de octubre, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino