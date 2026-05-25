Olimpia, un cambio obligado y otro táctico para la Copa Sudamericana

Con 10 puntos, Olimpia lidera el Grupo G de la Copa Sudamericana. Con 7 se encuentran Vasco da Gama y Audax Italiano, mientras que Barracas Central está con 3, sin posibilidades de continuidad.

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En este certamen, los primeros de cada llave acceden a los octavos de final. Los ubicados en el segundo puesto juegan un repechaje contra los que culminen en la tercera colocación en la Copa Libertadores.

Arbitraje

El duelo del miércoles entre Olimpia y Audax se disputará en el Defensores del Chaco, a las 19:00, con la conducción arbitral del uruguayo Gustavo Tejera. Su compatriota, Andrés Cunha, estará a cargo del VAR.

El conductor del Expreso, Pablo “Vitamina” Sánchez, no podrá contar con el zaguero Bryan Bentaberry, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. La baja del charrúa coincide con la recuperación de Gustavo Vargas, quien ingresa al equipo.

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Posible segunda variante

Otra novedad en la formación podría constituir la inclusión del talentoso Bernardo Romeo Benítez. Las dudas serán disipadas en el entrenamiento de este martes en la Villa de Fernando de la Mora.

Si se confirma el ingreso de Benítez, el que saldría con relación al elenco presentado en el triunfo por 3-1 contra Vasco da Gama sería Fernando Cardozo.

Formación

La base franjeada está compuesta por: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Romeo Benítez, Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana, Eduardo Delmás; Adrián Alcaraz.

Los Richard, Ortiz y Sánchez, continúan bajo cuidado médico. Al ser este el último partido del semestre, el retorno a las canchas de los experimentados mediocampistas se producirá recién en el segundo tramo del año.

Entradas

Las localidades están a la venta a través de la App del club, con la siguiente tarifa: Norte: 40.000 guaraníes. Sur: 60.000. Plateas: 80.000. Preferencias A y D: 120.000. Vip Albirroja lateral: 250.000. Vip Albirroja central: 500.000.