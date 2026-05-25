Gral. Caballero: joven cantante caazapeña fallece en vuelco de camioneta sobre la ruta PY10

La víctima fatal, identificada como Tamara Magali López Agüero (23), viajaba como acompañante en una camioneta tipo station wagon, marca Toyota, modelo Granvia, tono beige perla, chapa BTH 544 PY, que era conducida por Heinz Harder Sawtzky (66).

El deceso de la joven artista, que era integrante de una familia de reconocidos músicos de San Juan Nepomuceno, causó conmoción en la comunidad caazapeña y en el ámbito artístico.

En el vehículo también se encontraban Susana Aurora Agüero de Harder (60), Jorge Arnaldo López Agüero (28) y Magdalena Concepción Agüero Noguera (55), quienes resultaron con lesiones de diversa consideración. Todos son oriundos del distrito de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá.

De acuerdo con el informe policial, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado, produciéndose el vuelco del vehículo.

Tuvo politraumatismo

Bomberos Voluntarios de Sapucái y Tebicuary, junto con personal de Criminalística y del Centro de Salud de Caballero, intervinieron en el lugar, brindando los primeros auxilios a los heridos. La joven fue trasladada inicialmente al Centro de Salud de Sapucái y posteriormente derivada al Hospital Regional de Paraguarí, donde se confirmó su deceso a las 14:00.

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El médico forense diagnosticó como probable causa de muerte un shock hipovolémico a consecuencia de politraumatismo.

Las otras personas ocupantes del rodado fueron asistidas y permanecieron en el centro asistencial local.

El conductor fue sometido a alcotest por personal de la Patrulla Caminera de Paraguarí, el cual arrojó resultado negativo (0,000 mg/l).

La fiscal de turno, Blanca Zaracho, dispuso la liberación del conductor y que el vehículo quedara depositado en la comisaría jurisdiccional, mientras prosiguen las investigaciones. Se labró el acta de procedimiento correspondiente.