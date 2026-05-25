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25 de mayo de 2026 a la - 20:27

Gral. Caballero: joven cantante caazapeña fallece en vuelco de camioneta sobre la ruta PY10

Joven cantante fallece tras el vuelco de una camioneta en el distrito de General Caballero, departamento de Paraguarí.
Joven cantante fallece tras el vuelco de una camioneta en el distrito de General Caballero, departamento de Paraguarí.Policía Nacional

GRAL. CABALLERO. La joven cantante caazapeña Tamara Magali López Agüero perdió la vida tras el vuelco de una camioneta sobre la ruta PY10 “Las Residentas”, en el kilómetro 209, en este distrito del departamento de Paraguarí. El accidente se registró aproximadamente a las 11:30 de este lunes y dejó además varios heridos.

Por Emilce Ramírez
Tomara Magalí López Agüero sonríe desde un estudio, vistiendo una blusa negra sin mangas y pantalones cortos, en actitud amigable.
La joven cantante Tomara Magalí López Agüero, fallecida en un accidente de tránsito.

La víctima fatal, identificada como Tamara Magali López Agüero (23), viajaba como acompañante en una camioneta tipo station wagon, marca Toyota, modelo Granvia, tono beige perla, chapa BTH 544 PY, que era conducida por Heinz Harder Sawtzky (66).

El deceso de la joven artista, que era integrante de una familia de reconocidos músicos de San Juan Nepomuceno, causó conmoción en la comunidad caazapeña y en el ámbito artístico.

El accidente ocurrió sobre la ruta Las Residentas, en jurisdicción de General Caballero, departamento de Paraguarí.
El accidente ocurrió sobre la ruta Las Residentas, en la jurisdicción de General Caballero, departamento de Paraguarí.

En el vehículo también se encontraban Susana Aurora Agüero de Harder (60), Jorge Arnaldo López Agüero (28) y Magdalena Concepción Agüero Noguera (55), quienes resultaron con lesiones de diversa consideración. Todos son oriundos del distrito de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá.

De acuerdo con el informe policial, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado, produciéndose el vuelco del vehículo.

Tuvo politraumatismo

Bomberos Voluntarios de Sapucái y Tebicuary, junto con personal de Criminalística y del Centro de Salud de Caballero, intervinieron en el lugar, brindando los primeros auxilios a los heridos. La joven fue trasladada inicialmente al Centro de Salud de Sapucái y posteriormente derivada al Hospital Regional de Paraguarí, donde se confirmó su deceso a las 14:00.

El médico forense diagnosticó como probable causa de muerte un shock hipovolémico a consecuencia de politraumatismo.

Las otras personas ocupantes del rodado fueron asistidas y permanecieron en el centro asistencial local.

El conductor fue sometido a alcotest por personal de la Patrulla Caminera de Paraguarí, el cual arrojó resultado negativo (0,000 mg/l).

La fiscal de turno, Blanca Zaracho, dispuso la liberación del conductor y que el vehículo quedara depositado en la comisaría jurisdiccional, mientras prosiguen las investigaciones. Se labró el acta de procedimiento correspondiente.