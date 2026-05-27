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27 de mayo de 2026 a la - 21:26

AUDIO: Búsqueda de joven desaparecido: detienen a una persona que tenía sus pertenencias

Bruno Rafael Ojeda Alfonsi, joven de cabello rizado, sonríe y levanta el pulgar en un entorno natural con vistas verdes.
Bruno Rafael Ojeda Alfonsi, joven de 23 años desaparecido el pasado 24 de mayo.Gentileza