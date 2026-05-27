Libertad cierra una nefasta campaña en Libertadores con otra derrota

Libertad cerró una campaña para el olvido en la Copa Libertadores tras caer 1-0 ante Universidad Central de Venezuela y completar una fase de grupos catastrófica en el Grupo H. Ante la mirada de Nelson Haedo Valdez, desde el palco, el nuevo entrenador, tendrá mucho por hacer si quiere revertir la imagen de su equipo en la segunda mitad del año.

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Sin respuestas futbolísticas, superado en todas las líneas y sin capacidad de reacción, Libertad nunca logró competir realmente en una zona que terminó convirtiéndose en una pesadilla.

El encuentro parecía de trámite y con pocas emociones frente a las porterías, incluso Sergio Aquino puso en cancha a algunos juveniles para darle rodaje, empezando por el arco con Víctor Rojas.

La primera parte se iba sin una sola jugada de acción que ponga en riesgo ambos al pacto de no agresión.

En la segunda etapa, la tibia marca de Espinoza permitió el desborde de Zapata para que cruce un centro al área que nadie puede cortar incluso el arquero Rojas con algo de responsabilidad no alcanza a desviar el balón que llega hasta Juan Manuel Cuesta para abrir el marcador y el único del partido.

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GOLPE EN PARAGUAY: Cuesta apareció en soledad y marcó el primero de UCV vs. Libertad.



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El empuje fue insuficiente después del gol y no pudieron al menos cerrar con un empate en su propia casa. Por otra parte, Alan Benítez ingresó a los 70′ pero no se pudo ver mucho del lateral que podría ser considerado por Gustavo Alfaro en la lista definitiva de la selección paraguaya para el Mundial 2026.

El Gumarelo ya había sufrido duras caídas anteriormente frente a Rosario Central, Independiente del Valle y la propia Universidad Central, que incluso lo sorprendió desde la primera fecha en Caracas.

El Grupo H expuso todas las falencias del Gumarelo, que terminó hundido en el último lugar sin rescatar siquiera un empate y con una imagen muy lejana a la de aquel equipo competitivo que acostumbraba pelear en el plano internacional.

La eliminación ya estaba consumada varias fechas atrás, pero el cierre terminó siendo aún más doloroso para un club acostumbrado a protagonizar torneos continentales y que esta vez firmó una campaña simplemente nefasta.

La campaña del conjunto repollero quedará marcada como una de las peores actuaciones de un club paraguayo en la historia reciente del certamen continental.