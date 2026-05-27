La incertidumbre global y una oportunidad histórica para la industria paraguaya

Las guerras, los conflictos geopolíticos y las crisis logísticas dejaron de ser eventos lejanos para convertirse en variables que impactan directamente en la competitividad del agro nacional y latinoamericano. El campo paraguayo, altamente integrado al comercio internacional, hoy enfrenta un escenario donde la volatilidad ya no es una excepción, sino una nueva normalidad.

En los últimos años, vimos cómo tensiones internacionales alteraron cadenas de suministro, elevaron costos de transporte, encarecieron seguros marítimos y generaron demoras en puertos estratégicos. A esto se suman fluctuaciones cambiarias, restricciones comerciales y un mercado global cada vez más sensible frente a eventos políticos y militares.

Para el productor agropecuario paraguayo, esto significa convivir con mayores riesgos de abastecimiento y menor previsibilidad en insumos esenciales para la producción. Productos terminados o formulados que recorren miles de kilómetros pueden sufrir atrasos, lo que acorta la vida útil o la validez de los productos, genera problemas de estabilidad física durante el transporte o variaciones logísticas que terminan impactando en tiempos, costos y eficiencia.

Sin embargo, dentro de este contexto desafiante aparece también una oportunidad histórica: fortalecer la industria paraguaya.

Esto no implica cerrar la economía ni renunciar al comercio internacional, sino entender que la integración global debe complementarse con capacidades locales más robustas. En un escenario incierto, producir parte de ese valor dentro del país deja de ser solamente una aspiración industrial y se convierte en una herramienta tangible de competitividad.

Paraguay cuenta hoy con una capacidad industrial instalada mucho más sólida de lo que muchas veces imaginamos. En sectores vinculados al agro existen infraestructura, conocimiento técnico y capital humano capaces de producir localmente con altos estándares de calidad y competitividad.

La industrialización local permite importar materias primas de alta concentración y formular en destino, generando múltiples ventajas. En primer lugar, se optimizan costos logísticos, ya que transportar principios activos concentrados resulta más eficiente que mover grandes volúmenes de productos terminados. En segundo lugar, se reducen riesgos asociados a largos trayectos marítimos y condiciones climáticas que pueden afectar determinadas formulaciones.

Pero quizás el beneficio más importante sea otro: caminar a pasos firmes hacia una mayor soberanía productiva.

En un mundo donde las cadenas globales muestran fragilidad, desarrollar industria local significa ganar autonomía, capacidad de respuesta y previsibilidad. Significa depender menos de factores externos y construir una estructura más resiliente para abastecer al productor paraguayo.

Esa previsibilidad es especialmente relevante para un sector que trabaja con ventanas productivas concretas, calendarios agrícolas exigentes y decisiones técnicas que no siempre admiten retrasos. Cuando la industria local responde con mayor cercanía, también ayuda a reducir incertidumbres operativas que afectan directamente al productor.

Además, la industrialización genera empleo calificado y altamente remunerado, impulsa transferencia tecnológica y agrega valor dentro del país. Cada proceso productivo que se realiza en Paraguay representa conocimiento que queda en Paraguay, inversión que permanece en Paraguay y oportunidades para nuevas generaciones de profesionales y técnicos.

El desafío no pasa únicamente por producir más, sino por producir estratégicamente mejor.

Paraguay tiene condiciones únicas para consolidarse como un polo regional de industrialización vinculada al agro: estabilidad macroeconómica, estabilidad cambiaria y moneda fuerte, energía competitiva, ubicación estratégica y un sector industrial acostumbrado a trabajar con eficiencia, adaptabilidad y pujanza.

*Director comercial de Agrofuturo Paraguay.