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02 de junio de 2026 a la - 16:48

AUDIO. ¿Cuánto podría ser el reajuste del Salario Mínimo?

El monto del salario mínimo es de G. 2.899.048 y tuvo su modificación el 1 de junio del año pasado.
El monto del salario mínimo es de G. 2.899.048 y tuvo su modificación el 1 de junio del año pasado.

La inflación general del mes de mayo del presente año, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de apenas 0,1% mensual. Con estos datos, el incremento del salario mínimo rondaría en 2,4%, apenas G. 69.577,y de confirmarse la cifra, el nuevo SM llegaría a G. 2.968.625.