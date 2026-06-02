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02 de junio de 2026 a la - 18:02

AUDIO. Donación de sangre: Mitos y desmentidos de un acto heróico

Estudiante universitaria dona sangre durante una jornada realizada en Pedro Juan Caballero.
Estudiante universitaria dona sangre durante una jornada realizada en Pedro Juan Caballero.Gentileza

El Dr. Herib Zaldívar, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Transfusional y Terapia Celular visitó los estudios de la 730 AM para hablar sobre los mitad y la realidad de la donación de samgre.