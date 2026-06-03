Ancho Perfil
03 de junio de 2026 a la - 16:30

AUDIO. Condenan a uno de los autores del asesinato del ex intendente de Pedro Juan Caballero

José Carlos Acevedo Quevedo, exintendente de Pedro Juan Caballero, asesinado en mayo del 2022.
José Carlos Acevedo Quevedo, exintendente de Pedro Juan Caballero, asesinado en mayo del 2022.Gentileza

Se confirma el primer sentenciado por el fallecimiento del exintendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, asesinado a tiros en el año 2022. Se trata de Rony Ayala Acevedo alias “Alemao”.