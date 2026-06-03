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03 de junio de 2026 a la - 18:08

AUDIO. Edu Quintana presenta su uevo libro basado en experiencias de Tinder

Eduardo Quintana en la FIl
Eduardo Quintana en la FIl

El periodista y escritor Eduardo Quintana para conversar sobre su nuevo libro en donde comparte historias ficticias en base a experiencias en Tinder.