Conmebol confirmó las fechas de los play-offs de donde saldrá el rival de Olimpia en octavos

Mientras los demás tienen que embarrarse los botines para seguir con vida, Olimpia y Recoleta FC miran el panorama con la tranquilidad de tener el boleto a octavos de final ya en el bolsillo. Sin embargo, la calma es solo aparente: ambos clubes paraguayos están sumamente atentos a las pantallas.

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La Conmebol oficializó el calendario de los Playoffs de Octavos de Final de la Sudamericana 2026. Se trata de ocho series de ida y vuelta que arrancan el 21 de julio con Nacional–Tigre y que marcan el inicio del tramo decisivo hacia la final del 21 de noviembre en Barranquilla. De estos cruces saldrán, ni más ni menos, los rivales del Franjeado y del canario para la siguiente fase.

Olimpia y un choque con aroma a conocido

El Franjeado lidera la expectativa local con su hoja de ruta trazada de antemano. Olimpia tiene llave definida para conocer el rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Decano, clasificado a la serie de los 16 mejores del certamen continental, enfrentará al ganador de la llave entre Vasco da Gama de Brasil, con el que compartió llave, e Independiente Medellín de Colombia.

Recoleta FC aguarda por un gigante o la sorpresa chilena

Por su parte, el sorteo de la Copa Sudamericana determinó que el adversario de Recoleta FC en los octavos de final saldrá del cruce previo entre Boca Juniors y O’Higgins de Chile. Esta definición obliga al conjunto “canario” a una espera para conocer el perfil definitivo de su rival, sin alterar la planificación ya establecida para la ronda de los 16 mejores, aguardando si medirá la mística de un gigante continental o el ímpetu del cuadro trasandino.

Calendario completo de los play-offs

(Todos los horarios corresponden a la hora local de cada país)

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La llave de Olimpia:

Independiente Medellín vs. Vasco da Gama

Ida: miércoles 22/7 a las 17:00h en el Estadio Atanasio Girardot, Medellín.

Vuelta: miércoles 29/7 a las 19:00h en el Estadio São Januário, Río de Janeiro.

La llave de Recoleta FC:

Boca Juniors vs. O’Higgins

Ida: jueves 23/7 a las 21:30h en el Estadio La Bombonera, Buenos Aires.

Vuelta: jueves 30/7 a las 21:30h en Estadio a definir.

Los demás cruces del certamen:

Nacional vs. Tigre

Ida: martes 21/7 a las 19:00h en el Gran Parque Central, Montevideo.

Vuelta: martes 28/7 a las 21:30h en el José Dellagiovanna, Victoria.

UCV FC vs. Santos

Ida: martes 21/7 a las 20:30h en el Estadio Olímpico de la U.C.V., Caracas.

Vuelta: martes 28/7 a las 21:30h en el Estadio Urbano Caldeira, Santos.

Lanús vs. Cienciano

Ida: miércoles 22/7 a las 21:30h en el Estadio Ciudad de Lanús, Lanús.

Vuelta: miércoles 29/7 a las 19:30 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

Sporting Cristal vs. RB Bragantino

Ida: miércoles 22/7 a las 19:30h en el Estadio Nacional del Perú, Lima.

Vuelta: miércoles 29/7 a las 21:30h en Estadio a definir.

Bolívar vs. Grêmio

Ida: jueves 23/7 a las 18:00h en el Estadio Hernando Siles, La Paz.

Vuelta: jueves 30/7 a las 19:00h en el Estadio Arena do Grêmio, Porto Alegre.

Santa Fe vs. Caracas