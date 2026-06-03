Ancho Perfil
03 de junio de 2026 a la - 17:09

AUDIO. Nelson Aguilera: La lectura en tiempos de hiper pantallas

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NELSON AGUILERA3Fernando Romero, ABC Color

El escritor y docente Nelson Aguilera visitó el stand del Ancho Perfil en la Feria Internacional del Libro (FIL) y reflexionó sobre ejercicios para motviar la lectura entre los niños y jovenes en una época de pantallas.