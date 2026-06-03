Recaudación de IPS no aumentó 60%, como anunció su presidente: explican qué pasó

El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió este miércoles el comunicado para aclarar que la recaudación institucional registró un aumento del 10% y no del 60%. Según explicó la institución, tras una verificación interna se constató que la diferencia se originó por un error material en la información proporcionada durante la preparación de un informe elevado a la Presidencia, a cargo del doctor Isaías Fretes.

A raíz de la situación, el director de Tesorería del IPS, general Carlos Daniel Melgarejo, decidió poner su cargo a disposición, de acuerdo con lo señalado en el comunicado oficial.

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“Yo me equivoqué y puse a disposición mi cargo. Le pedí disculpas, fue involuntario totalmente”, manifestó en contacto con ABC Color. Contó que lleva 15 días en el cargo y le brindó esa información al presidente del IPS por una interpretación errada.

Resaltó que su objetivo y línea de trabajo siempre fueron la transparencia y honestidad, sobre todo considerando su formación militar, debido a que es general retirado. “Pero me equivoqué, fue mi culpa”, insistió.

Así también, señaló que aún no recibió retorno por parte del presidente de la institución con respecto a su eventual salida del cargo. “No me dijo nada aún, seguramente que va a pensar. Quedo al pendiente de eso”, manifestó.

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Los números de la recaudación del IPS

Los datos divulgados por el IPS muestran que la recaudación mensual en realidad registró incrementos interanuales de entre 5% y 12% entre enero y mayo de 2026.

En mayo de 2026, por ejemplo, la recaudación alcanzó G. 1.014.391 millones, frente a G. 925.906 millones registrados en mayo de 2025, lo que representa una variación cercana al 10%.

Asimismo, en marzo se observó el mayor crecimiento porcentual del periodo analizado, con un aumento del 12% respecto al mismo mes del año anterior.

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IPS ratifica compromiso con la transparencia

En el comunicado emitido esta mañana, el IPS sostuvo que uno de los principales objetivos de la actual administración es garantizar la transparencia y la difusión de información precisa.

Por ese motivo, la previsional consideró necesario realizar la aclaración pública y poner a disposición los datos actualizados de recaudación, con el fin de evitar confusiones sobre los indicadores institucionales.

La institución reiteró que los registros oficiales reflejan un incremento aproximado del 10% en los ingresos por recaudación y no del 60%, como se había informado inicialmente.