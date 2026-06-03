Botulismo: ¿cómo saber si un alimento está contaminado?

El titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Jorge Iliou Silvero, explicó que la bacteria responsable del botulismo alimentario se desarrolla en ambientes anaeróbicos; es decir, sin exposición al oxígeno, una condición que puede presentarse en alimentos envasados o conservados de forma inadecuada.

Ante esta situación, detalló una serie de recomendaciones para que los consumidores puedan detectar posibles riesgos al momento de adquirir productos alimenticios.

Según indicó, existen varios indicios que pueden alertar sobre la presencia de bacterias capaces de causar botulismo u otras enfermedades.

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¿Cómo saber si un alimento está contaminado con botulismo?

Entre las principales señales de alerta mencionadas por Dinavisa se encuentran:

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El envase no debe estar abollado ni hinchado, ya que esto puede indicar contaminación por bacterias anaeróbicas

Los envases oxidados también representan una señal de advertencia

Los productos conservados en aceite presentan un mayor riesgo que aquellos conservados en vinagre, debido a que este último dificulta el desarrollo bacteriano

Es fundamental que los alimentos sean manipulados bajo condiciones higiénicas para reducir la carga microbiana

Se debe extremar el cuidado con los productos artesanales, especialmente si están conservados en aceite

Los alimentos conservados en aceite deben mantenerse refrigerados, protegidos de la exposición solar y consumirse en el menor tiempo posible

Consumo de miel: ¿quiénes deben evitarlo?

Asimismo, Jorge Iliou Silvero recomendó prestar atención al consumo de miel. Explicó que las abejas, durante el proceso de polinización, pueden generar condiciones favorables para la presencia de la bacteria del botulismo, por lo que no se aconseja el consumo de miel en niños menores de 12 meses.

Añadió que tampoco se recomienda la ingesta de miel en grandes cantidades por parte de personas inmunodeprimidas.

Brote de botulismo en Paraguay: qué se sabe hasta ahora

El titular de Dinavisa señaló que las autoridades continúan investigando el origen del brote de botulismo que actualmente afecta a cuatro personas.

Indicó, además, que las fiscalizaciones concluyeron ayer con la toma de muestras para análisis laboratoriales, cuyos resultados se conocerían en los próximos días.

“Terminamos ayer las fiscalizaciones. Eso culminó con una toma de muestra para análisis y en estos días tendremos resultados. Estos locales fueron inspeccionados, no estaban habilitados y con las recomendaciones que dejamos, van a tener que gestionar habilitaciones. Habíamos comunicado al Agroshopping que estos locales iban a estar suspendidos”, expresó.

Según Jorge Iliou Silvero, los pacientes coincidieron en haber consumido alimentos en la feria Agroshopping, situación que motivó la inspección de los locales involucrados. Durante las verificaciones se constató que los establecimientos no contaban con habilitación, por lo que se dispuso la clausura de los puestos intervenidos.

Detectaron irregularidades en locales intervenidos

El titular de Dinavisa reveló, además, que durante los controles se detectó que uno de los cinco locales inspeccionados reutilizaba envases de otros productos adquiridos previamente, una práctica que podría evidenciar deficiencias en los procesos de conservación de alimentos.

No obstante, aclaró que las clausuras no permiten concluir todavía que la fuente del brote haya sido la feria Agroshopping.

Explicó que existe un caso sospechado en Luque que genera dudas sobre esa hipótesis. Se trata de un paciente que consumió vaka’i (carne enlatada) y miel, alimentos que podrían constituir otra posible fuente de exposición.

“Estamos en fase de investigación. Tenemos que llegar a la fuente. El último caso mencionado se dio en Luque que no tiene nada que ver con los anteriores. La enfermedad botulismo se propaga a través de alimentos que son mal conservados. Cuando se da un caso y todos alegan que ocurrieron en un solo lugar, la Dirección de Vigilancia de la Salud activa las alertas”, refirió.

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Sospechan que las salsas podrían estar vinculadas al contagio

Ayer se dio a conocer que los pacientes hospitalizados consumieron hamburguesas y empanadas de carne desmechada, así como butifarra con salsa de berenjena en la feria mencionada.

Sobre este punto, Jorge Iliou Silvero indicó que una de las principales hipótesis apunta a las salsas consumidas por los afectados, debido a que serían los productos que permanecían almacenados en condiciones anaeróbicas. Es decir, estos condimentos se conservaban sin exposición al oxígeno, un entorno favorable para el desarrollo de la bacteria que provoca el botulismo alimentario.