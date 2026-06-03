Aldo Cantero no será juez de Garantías

Pese a que encabezó la terna con la mejor puntuación, el fiscal Aldo Cantero no fue elegido por la Corte Suprema de Justicia para ocupar el cargo de juez penal de Primera Instancia de la Capital. En su lugar, el pleno designó al abogado Osvaldo Prates Grassi durante la sesión plenaria celebrada este miércoles.

La propuesta fue presentada por el ministro Gustavo Santander Dans, quien se inclinó por Prates Grassi frente a Cantero y Eladio Cubilla Jahari. La mayoría de los ministros acompañó la moción y confirmó el nombramiento del abogado como nuevo magistrado de Primera Instancia de la Capital.

Aldo “canta 50″ y “flash”

La posible designación de Aldo Cantero generó numerosas críticas por sus antecedentes en el ejercicio de las funciones.

​Uno de sus casos más polémicos guarda relación con la filtración de supuestos chats que lo vinculan de manera directa con el cartismo.

Los mensajes con el abogado Pedro Ovelar sugerían que la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gabinete fue “cocinada” y coordinada bajo instrucciones directas del sector cartista. Ante la presión mediática y las evidencias de una supuesta falta de autonomía, Cantero fue apartado de la causa por el fiscal general.

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Además, se ganó el mote “Aldo canta 50”, a partir de la serie de publicaciones sobre los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2017.

La frase proviene de una conversación telefónica grabada entre el abogado Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lippmann, quien en ese entonces era el secretario del JEM y mano derecha del fallecido senador Óscar González Daher. En dicho audio, ambos discutían sobre procesos judiciales y la participación de diversos agentes.

Según el audio, Fernández Lippmann menciona que el fiscal Cantero podría pedir algún tipo de retribución por sus actuaciones. Carmelo Caballero responde: “Él canta 50”, dando a entender que ese era el “monto” o la tarifa habitual que el fiscal solicitaba para proceder con imputaciones o diligencias judiciales a medida.

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Además, su nombre volvió a resonar el año pasado cuando aparentemente leyó 400 páginas y redactó otras 20 para solicitar un sobreseimiento en un caso de abuso sexual, que redactó en menos de cuatro minutos, según la denuncia pública.