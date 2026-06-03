Corte castiga a jueza de Paz acusada de supuesto prevaricato en la mafia de los pagarés

A tratarse la terna remitida por el Consejo de la Magistratura para el cargo de juez de Paz de La Encarnación, la ministra Carolina Llanes propuso la designación de la Abg. Sonia Elizabeth Torres Ibarrola para reemplazar en dichas funciones a la Abg. Carmen Analía Cibils Miñarro, acusada de presunto prevaricato y otros hechos por el esquema de mafia de los pagarés que funcionaba en el juzgado, donde buscaba su confirmación.

Por unanimidad el pleno del máximo tribunal nombró como jueza de Paz de La Encarnación a la Abg. Sonia Torres Ibarrola, quien actualmente se desempeñaba como actuaria judicial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 2° Turno de Luque, totalizando una antigüedad de 20 años como funcionaria del Poder Judicial.

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Junto a Torres Ibarrola y Cibils Miñarro integraba la terna para el cargo de juez de Paz de La Encarnación el Abg. Marcial Alejandro Malfitano Segovia, quien al igual que la ex magistrada acusada no obtuvo voto alguno.

Actualmente Cibils Miñarro enfrenta un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por presunto mal desempeño de funciones, expediente que ya se encuentra en “autos para sentencia”. Además, está vinculada a la causa penal por supuesto prevaricato, proceso que permanece suspendido hasta la resolución del juicio principal.

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Analía Cibils va a juicio por mafia de los pagarés

A inicios de abril de este año el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa que afrontan la ex jueza de Paz de la Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro, por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.

El magistrado admitió la acusación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Belinda Bobadilla y Jorge Arce, y envió a juicio oral también al ex ujier Jorge Montiel y el ex actuario del juzgado de Paz de La Encarnación Ricardo Cuevas.

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La acusación fiscal señala que entre los años 2022, 2023 y 2024, las empresas de cobranzas, a través de sus representantes convencionales, promovieron demandas de acción preparatoria de juicio ejecutivo y juicios ejecutivos con títulos de crédito que servían de base para la ejecución, consistentes en pagarés sin indicación del beneficiario.

Durante la etapa investigativa y mientras seguía a cargo de Analía Cibils, del juzgado de Paz de La Encarnación la fiscalía incautó 721 expedientes, de los cuales tras el análisis, los agentes del Ministerio Público notaron que en 278 existía un modelo de actuaciones que se repetía, en relación a las notificaciones. Con base a todos esos expedientes, la magistrada dictó en su momento 236 resoluciones judiciales presuntamente irregulares.

Otras designaciones de la Corte

En la sesión plenaria de la fecha la Corte Suprema de Justicia trató otras ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura, entre ellas la propuesta uninominal para el cargo de fiscal itinerante, siendo el actual agente Carlomagno II Alvarenga Coelho de Sousa el único propuesto.

Habiendo estudiado los antecedentes que involucran al agente y luego del intercambio de opiniones con los demás ministros de la Corte, el presidente del máximo tribunal Dr. Alberto Martínez Simón propuso la no confirmación de Alvarenga como agente fiscal itinerante, dicha propuesta contó con la aprobación del pleno, por lo que la decisión será comunicada a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Magistratura.

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Por otro lado con voto en mayoría, el pleno de la Corte dejó fuera del cargo de juez de etapa preparatoria de la Capital al Abg. Mirko Valinotti, designando en su lugar al abogado Marcelo Saldívar, actualmente en el cargo de fiscal. La decisión se dio con 5 votos a favor de Saldívar, 3 votos para Valinotti y una abstención.

A su vez el actual defensor público Eduardo Javier Velázquez Cardozo fue designado, por voto unánime del pleno de la máxima instancia judicial, como juez Penal de Etapa Intermedia de la Capital.