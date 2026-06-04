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04 de junio de 2026 a la - 17:49

AUDIO. Bolutismo: Recomendaciones para alimentos envasados

“Mercatino di Natale”: feria navideña al estilo tradicional italiano en Encarnación
El “Mercatino di Natale” es un mercado navideño tradicional que celebra la cultura italiana, ofreciendo un ambiente festivo con comida típica italiana (dulces, vinos), artesanías, decoraciones navideñas, música y actividades culturales.Sergio González

El Dr. Carlos Insfrán, presidente de la Cámara de Empresas Paraguayas de la Alimentación dio sugerencias para la realización de salsas o condimientos caseros que requieran ser envasados para garantizar que no se contaminen y dañen al consumidor.