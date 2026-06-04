Tape Tuja: así será el viaducto de retorno

La duplicación de la ruta D025, avenida General Elizardo Aquino, más conocida como Tape Tuja, denominada Corredor Vial Las Residentas, avanza con la construcción del futuro viaducto de retorno en la zona del Parque Ñu Guasu.

Desde este domingo 7 de junio se iniciará el montaje de las pilas del futuro paso. Los trabajos deberán concluir en la misma jornada, por lo que se prevén desvíos temporales sobre la avenida Silvio Pettirossi, sujetos a las condiciones climáticas.

Durante la jornada se prevé la colocación de seis pilas prefabricadas que formarán parte de la estructura del viaducto: tres serán instaladas en el paseo central de la avenida Silvio Pettirossi y otras tres en uno de sus márgenes. Además, se montarán otras 11 pilas prefabricadas dentro de la Base Aérea Ñu Guasu.

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¿Cómo funcionará el viaducto?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó a ABC que el viaducto proyectado en la zona de Las Residentas será una estructura elevada unidireccional de dos carriles. Su función será canalizar el tránsito en sentido Luque–Asunción, para permitir el retorno elevado de los conductores que circulan por la avenida General Elizardo Aquino (Tape Tuja) para incorporarse posteriormente a la autopista Silvio Pettirossi con dirección a la capital.

El nuevo viaducto eliminará el cruce a nivel que hoy se tiene entre el Corredor Vial Las Residentas y la autopista Silvio Pettirossi, uno de los puntos con mayor movimiento vehicular del área metropolitana.

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Una vez habilitada, la estructura permitirá que los vehículos accedan al Superviaducto y a la ciudad de Asunción mediante un paso a desnivel, sin interferir con el flujo principal de la autopista.

“Funcionalmente, la estructura opera como un giro en ‘U’ elevado, generando dos carriles adicionales en el sector de descenso e incorporación a la autopista, contribuyendo a mejorar la fluidez y la seguridad de los movimientos vehiculares en el intercambiador”, señaló la cartera estatal.

Asimismo, la institución indicó que la estructura estará compuesta por un viaducto de ocho tramos de longitud variable, conformado por piezas prefabricadas y una losa tablero de hormigón armado de 25 centímetros de espesor, hormigonada in situ mediante prelosas que incorporan las armaduras principales del tablero.

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“En cuanto a las fundaciones, ambos estribos poseen fundación profunda mediante pilotes de 120 centímetros, mientras que las pilas intermedias cuentan con fundación profunda mediante pilotes de 150 centímetros. El esquema estructural adoptado permite resolver las condiciones geométricas y operativas requeridas para la incorporación elevada hacia la autopista, optimizando la continuidad del tránsito sobre el corredor principal”, informó el MOPC.

Obra financiada por Itaipú y adjudicada fuera de la Ley de Contrataciones

La iniciativa es financiada por Itaipú Binacional y ejecutada por la firma Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco, bajo supervisión del MOPC. El proyecto contempla la ampliación de calzadas, construcción de alcantarillas y drenaje pluvial, nuevos puentes, veredas, paradas de transporte público y señalización vial.

La inversión asciende a G. 133.573.887.295, aunque no existe acceso a los detalles de la información pública, que permitan verificar si el monto sufrió modificaciones durante la ejecución.

Si bien el proyecto fue impulsado por el MOPC, la licitación y adjudicación estuvieron a cargo de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), un mecanismo cuestionado debido a que sus procesos no se encuentran sujetos a la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, lo que limita los niveles de control y transparencia aplicables a las adquisiciones estatales.

Desvíos previstos desde este domingo

Desde este domingo 7 de junio se implementarán desvíos temporales sobre la avenida Silvio Pettirossi para permitir el montaje de las pilas del futuro viaducto correspondiente al Corredor Vial Las Residentas. Según el MOPC, los trabajos concluirían en la misma jornada.

La medida, sujeta a las condiciones climáticas, contará con el acompañamiento de la Patrulla Caminera para facilitar la circulación vehicular y minimizar las molestias a los usuarios.

Ingreso a Luque

Los vehículos que circulen en dirección a Luque por el carril externo deberán incorporarse gradualmente al carril interno unos 200 metros antes de la estatua de Las Residentas. Posteriormente, atravesarán una conexión provisoria habilitada en el paseo central para continuar por la calzada contraria, del lado del Parque Ñu Guasu.

Una vez superado el sector de trabajos, de aproximadamente 300 metros, podrán retomar su recorrido habitual.

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Ingreso a Asunción

En sentido hacia Asunción, los conductores deberán desplazarse gradualmente hacia el carril externo antes de llegar al área intervenida. Tras superar el tramo afectado, volverán a circular normalmente por ambos carriles. En este sector también estará habilitado el uso de la banquina.

Recomendaciones para los usuarios

Debido a las modificaciones temporales en la circulación, se recomienda prever un tiempo adicional para los desplazamientos, reducir la velocidad al aproximarse al sector y respetar la señalización instalada, así como las indicaciones de la Patrulla Caminera y de los banderilleros.

Asimismo, se solicita realizar los cambios de carril con la debida anticipación y utilizar las luces de giro correspondientes.