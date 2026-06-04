Almir de Brum escapó del EPP y no hubo pago de rescate, dice su padre

Tras ser secuestrado en febrero por el autodenominado Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), Almir de Brum Da Silva apareció con vida este jueves y ya se encuentra bajo el resguardo de sus seres queridos. Fue su propio padre, Valmir de Brum, quien confirmó la noticia y relató los dramáticos momentos que precedieron al reencuentro.

Según el testimonio de su padre, Almir logró escapar de sus captores y emprendió una travesía a pie que se extendió durante cinco días.

“Almir me llamó. Pidió prestado el celular de alguien que pasaba por ahí. Me dijo el lugar donde estaba y me pidió que vaya a buscarle. Estaba a unos 10 kilómetros de nuestra casa”, relató Valmir de Brum.

Uno de los puntos que mayor incertidumbre era si existió o no el pago de un rescate. El padre fue categórico al afirmar que no existió una transacción económica: “Los captores no pidieron ni un guaraní”.

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Cómo se encuentra Almir de Brum

En cuanto a su estado físico y emocional, Valmir detalló que su hijo se encuentra bien, aunque con los signos lógicos de un periodo de privación de libertad.

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“Se encuentra en buenas condiciones físicas generales, aunque presenta una notoria pérdida de peso producto de los meses de cautiverio. Al momento del encuentro, él estaba un poco asustado, pero que con el paso de las horas se sintió más tranquilo”, mencionó.

Para finalizar, Valmir aclaró que su hijo fue bien tratado por sus captores, que serían entre seis y ocho los que se encontraban en el monte con Almir.

Santiago Peña celebró que Almir esté vivo y libre

En sus redes sociales, el presidente Santigo Peña celebró que Almir de Brum esté vivo y libre.

“Almir de Brum está vivo, está libre y se encuentra en su casa. Saber que en este momento está en su hogar, abrazando a su familia, nos llena de una felicidad profunda”, dijo.