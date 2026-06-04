Policiales
04 de junio de 2026 a la - 12:57

Liberan a Almir de Brum Da Silva, productor secuestrado por el EPP

Almir de Brum sentado con expresión seria en sofá, acompañado de un hombre y una mujer que lo asisten en un ambiente doméstico.
Almir de Brum, con remera marrón y barba, comparte un momento con su familia en su hogar tras ser liberado.

El productor sojero Almir de Brum Da Silva fue liberado este jueves tras permanecer secuestrado desde el 21 de febrero. El joven había sido interceptado por el grupo armado EPP mientras trabajaba en su campo.

Por ABC Color

El colono y productor sojero Almir de Brum Da Silva (31 años), quien fue secuestrado el 21 de febrero pasado por el grupo terrorista EPP en Curuguaty, fue liberado hoy jueves en la misma zona del país.

Almir fue soltado en la zona de la reserva Marina Cue, siempre en jurisdicción de Curuguaty, departamento de Canindeyú.

Tras su liberación, llamó por teléfono a su padre, Valmir De Brum, quien fue a recogerlo en un vehículo.

Policías y militares, que integran el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), están llegando en estos momentos a la casa donde está Almir.

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Ya en su vivienda, Almir de Brum Da Silva sentado en el sofa y acompañado por sus familiares, mientas que los policías y militares esperan para poder tomarle su declaración para cononcer todo lo que sucedió desde el día de su secuestro hasta su liberación.

Así fue el secuestro de Almir de Brum Da Silva

El hecho ocurrió en la zona de Yerutí (Colonia Primavera), un área límite entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú. En el lugar se hallaron panfletos y notas firmadas por el EPP dirigidas a la familia.

Su desaparición fue descubierta por su padre, Valmir de Brum, quien al notar que su hijo no respondía las llamadas fue a buscarlo y encontró la maquinaria agrícola con el motor encendido.

Desde el día del plagio, los captores no han vuelto a comunicarse con los familiares ni han realizado un pedido formal de rescate económico.