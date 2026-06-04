Gustavo Alfaro y quién será el arquero de Paraguay en el Mundial 2026

Gustavo Alfaro generó más dudas sobre el arco de la selección paraguaya en el Mundial 2026. El entrenador aseguró que no tiene decidido quién será el titular en la Copa del Mundo. “Es un tema a resolver”, expresó en la conferencia previa al amistoso ante Nicaragua, que es el viernes 5 de junio, a las 19:15, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.

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Alfaro reveló la charla que mantuvo con Roberto Jr. Fernández, quien fue el dueño del arco de la Albirroja en las Eliminatorias Sudamericanas. Pero a menos de un año para la cita mundialista, el experimentado guardameta había perdido el puesto con Alexis Martín Arias en Cerro Porteño. Es más, en este semestre solo disputó 3 encuentros, todos por el campeonato local.

Gatito Fernández: el pedido que recibió de Gustavo Alfaro

“A Gatito lo cite en la APF y le dije que ‘yo no te veo que jugás no te garantizo que estés en la lista definitiva. Necesito que compitas, necesito verte competir.’ Y vos decís, pará, estás hablando del tipo que atajó toda las Eliminatorias. Si yo tengo esa charla con uno de los jugadores que más historia tiene en la selección, estoy dando la pauta de que yo le puse a todos los jugadores”, puntualizó.

“Yo vi una buena respuesta de Gatito, si bien no lo atacaron mucho en los partidos que jugó, por ahí va a jugar un rato, probablemente lo tengo que decir, capaz estoy tomando acá la decisión, el arranque del partido de Nicaragua será él. Más que el partido es una fiesta. Él se ganó el derecho a tener ese tributo. Si va a atajar contra Estados Unidos no puedo asegurar”, mencionó.

¿Quién será el arquero de Paraguay en el Mundial 2026?

Alfaro no reveló quién será el portero, pero subrayó que el nivel es muy parejo entre los tres. “El nivel es muy parejo, Gastón (Olveira) está muy bien, Orlando (Gill) está muy bien. Si el partido contra Estados Unidos fuese mañana debo tener la decisión tomada, pero yo siempre digo acá, como digo con el tema de la lista, dejaremos que el tiempo decida”, expresó el DT.

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“¿Para que vamos a tomar una decisión hoy si el partido es la semana que viene?. Vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos. Yo tengo tranquilidad sea cual sea la decisión que vaya a tomar, el arco estará bien custodiado”, finalizó el seleccionador de 63 años, quien todavía no decidió si el titular será Roberto Jr. Fernández, Gastón Olveira u Orlando Gill.