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04 de junio de 2026 a la - 16:16

AUDIO. Liberación de Almir De Brum: Autoridades brindaron breve declaración

AME8520. CURUGUATY (PARAGUAY), 04/06/2026.- Fotografía cedida este jueves por el Ministerio del Interior de Paraguay que muestra al paraguayo de ascendencia brasileña Almir de Brum (c) después de ser liberado en Curuguaty (Paraguay). Un productor agrícola de ascendencia brasileña que había sido secuestrado en febrero pasado en una zona rural en el noreste de Paraguay fue liberado este jueves "sano y salvo", informaron fuentes de la Policía y del Ministerio del Interior. EFE/ Ministerio Del Interior De Paraguay /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME8520. CURUGUATY (PARAGUAY), 04/06/2026.- Fotografía cedida este jueves por el Ministerio del Interior de Paraguay que muestra al paraguayo de ascendencia brasileña Almir de Brum (c) después de ser liberado en Curuguaty (Paraguay). Un productor agrícola de ascendencia brasileña que había sido secuestrado en febrero pasado en una zona rural en el noreste de Paraguay fue liberado este jueves "sano y salvo", informaron fuentes de la Policía y del Ministerio del Interior. EFE/ Ministerio Del Interior De Paraguay /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Ministerio del Interior de Paraguay

Autoridades de seguridad hicieron una breve declaración y no permitieron preguntas.