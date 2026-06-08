Ancho Perfil
08 de junio de 2026 a la - 21:55

AUDIO: “Me mataron dos veces”: lo que dice Kattya tras el rechazo de la Corte

AME1372. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 07/07/2025.- La exsenadora de oposición Kattya González habla durante el lanzamiento de su precandidatura a la Municipalidad de Asunción este lunes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME1372. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 07/07/2025.- La exsenadora de oposición Kattya González habla durante el lanzamiento de su precandidatura a la Municipalidad de Asunción este lunes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino