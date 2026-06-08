Ingresó en 2012 a la ANDE con un supuesto título falso y ahora afrontará juicio

El acusado Guido Evaristo Duarte González deberá afrontar juicio oral y público, así lo había resuelto el juez Penal de Garantías N° 9 Rolando Duarte. Al mismo se le atribuye que con un supuesto título falso de ingeniero en Electrónica, según la Fiscalía, cobra desde hace poco más de 14 años un salario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) como profesional de esa categoría, causando un importante daño patrimonial a la institución.

El fiscal Óscar Delfino acusó a Duarte González por los presuntos hechos de cobro indebido de honorario y producción de documentos no auténticos. Al momento de la audiencia preliminar, Delfino se ratificó en su requerimiento conclusivo y pidió que la causa se discuta en la instancia de juicio.

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También durante la etapa intermedia, el abogado Daniel Aguilera López, quien ejerce la defensa de Guido Duarte, había solicitado “la prescripción de la acción por el plazo de acusar” y también el sobreseimiento definitivo del procesado en este caso.

Acusado sigue en funciones en la Ande

En su Auto Interlocutorio (AI) N° 486, el juez Rolando Duarte señaló que la Fiscalía acreditó que Guido Duarte “continúa revistiendo el carácter de funcionario activo dentro de las planillas de la ANDE” y, en tal sentido, “el procesado sigue percibiendo asignaciones salariales y honorarios estatales que corresponden única y exclusivamente a la categoría de un profesional con título universitario de grado (Ingeniero)”.

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Duarte puntualizó que, “al estar plenamente demostrado que el encausado mantiene su estatus de funcionario en la referida institución y continúa lucrándose de los fondos públicos bajo la calidad invocada en el decreto de nombramiento valiéndose de un supuesto título falso, la conducta ilícita no ha finalizado”.

Universidad no lo reconoce como ingeniero egresado

De acuerdo con datos expuestos en la acusación fiscal, fue una auditoría interna de la institución la que reveló serias dudas sobre la autenticidad del título académico, expedido supuestamente por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que fue presentado por el funcionario Guido González Duarte.

Mediante informe remitido el 19 de diciembre de 2023 por la UNA a la ANDE, en los archivos del Rectorado de la UNA se tiene registrado el diploma “B5094B”, pero no corresponde a Guido González Duarte. En tanto que desde la Facultad Politécnica se informó que si bien González Duarte fue alumno de la carrera de Ingeniería en Electrónica, con énfasis en Electrónica Médica, solo cursó 7 de los 10 semestres de la carrera que dura 5 años.

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Al respecto, el fiscal consignó en su escrito que “la conclusión a la que se puede arribar tanto del informe académico como del certificado de estudios es que efectivamente Guido Evaristo González Duarte no completó toda la carrera de Ingeniería en Electrónica, por lo que no pudo haber accedido al título de ingeniero”.

Es así que “el documento que fue presentado ante la ANDE, el cual acreditaba que Guido Evaristo González Duarte obtuvo el título de ingeniero, no es auténtico e hizo incurrir a la ANDE en un error al momento de su nombramiento como funcionario, de conformidad a la Resolución Nº 31.660 de fecha 29 de agosto de 2012, firmada por el presidente de la ANDE en aquel entonces, Ing. Carlos Heisele”.

Además, la Fiscalía cuenta con otro elemento, que es la copia autenticada del título supuestamente expedido por la Universidad Nacional de Asunción. En este sentido, el fiscal Delfino consideró que “presentar un documento no auténtico por parte del procesado constituye el tipo penal de producción de documento no auténtico en la modalidad de uso”.