¿Qué detalles aportó Almir de Brum sobre su secuestro y el EPP?

El comisario Nimio Cardozo, jefe Antisecuestros de la Policía Nacional, detalló que Almir de Brum identificó a seis presuntos integrantes del autodenominado EPP como sus captores.

De acuerdo con datos manejados en el marco de la investigación, el joven reconoció a las siguientes personas:

Ernesto Daniel Villalba , alias “Danielito” (20)

Claudia Anahí Oviedo Villalba (31)

Viviana Monserrat Caballero Villalba (23)

Samuel Silva Cáceres (32)

Ladi Silqueira Krauze (42)

Un hombre identificado únicamente como “Joselo”, sin alias ni edad confirmada

“Además de otras dos personas que no pudo identificar”, reveló el comisario.

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Pocos datos sobre su cautiverio

Pese a estos reconocimientos, admitió que el testimonio de la víctima aún es limitado y no permite reconstruir con precisión detalles sobre el secuestro y su fuga.

El comisario Cardozo explicó que este tipo de situaciones es frecuente en víctimas que han permanecido en cautiverio, ya que el impacto psicológico y el tiempo transcurrido suelen dificultar la obtención inmediata de información detallada.

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Destacó que las víctimas anteriormente capturadas por el EPP que sobrevivieron también requirieron de varios meses para empezar a hablar. Según indicó, la prioridad en esta etapa es la recuperación del secuestrado.

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El nuevo líder del EPP tendría solo 20 años

El comisario Nimio Cardozo señaló que dentro del esquema que maneja la Policía, Ernesto Daniel Villalba aparece como una figura relevante en la reconfiguración del grupo armado, luego de las detenciones y muertes de los miembros m´s conocidos. “Está (actualmente) liderado por Ernesto Daniel Villalba”, afirmó al referirse a la célula que habría participado en el secuestro de Almir de Brum, según los datos que manejan los investigadores.

Sostuvo que “Ernesto Daniel Villalba fue quien participó también en el secuestro del exvicepresidente Óscar Denis”, e incluso ya cometió varios homicidios en el marco de su “iniciación” dentro del grupo criminal.

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Cardozo explicó que el liderazgo del EPP no necesariamente responde a una estructura tradicional de jerarquías consolidadas, sino a cuestiones más de familia. Agregó que dentro de esta organización “predomina la sangre antes que las capacidades”.

EPP: dos zonas de influencia y la reagrupación en células

El comisario Cardozo indicó que, tras los últimos operativos y golpes a la estructura, el grupo se habría reordenado territorialmente. “Ellos están divididos en dos grupos: la Reserva Mbaracayú (…) y una nueva zona de injerencia que es la Reserva Morumbí”, explicó.

Según precisó, en la Reserva Mbaracayú se concentraría el campamento principal, mientras que la Reserva Morumbí sería una zona de expansión que incluye áreas de difícil acceso y conexión con otros asentamientos.

Esta dispersión, de acuerdo con su versión, responde a una estrategia del grupo para evitar ser detectado. “Lo que ellos buscan es justamente esa segmentación y ampliar la zona de injerencia”, afirmó.

El jefe policial resaltó además la aparente división en células del grupo criminal, ubicadas en al menos esas dos zonas mencionadas. “Este tipo de grupos criminales terroristas es como la ‘hdra’, uno le puede cortar la cabeza y ellos rápidamente pueden reagruparse”, consideró.

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EPP sigue siendo un peligro

El comisario Cardozo hizo énfasis en que la reducción numérica del grupo armado no implica una disminución del riesgo. En ese sentido, explicó que, en comparación con años anteriores, la cantidad de integrantes del EPP ha sido reducido.

“En cuanto a la cantidad de esta gente… sabemos que tuvieron una rotación importante”, señaló. Sin embargo, aclaró que el análisis no puede centrarse únicamente en el número de miembros, sino en la capacidad operativa que mantienen.

En esa línea, el jefe policial remarcó una idea central de su declaración: “Sean 5, sean 10 , sean 20 … hasta que no acabe y no sea capturado el último integrante del EPP, siempre va a ser un peligro”. Con esa afirmación, insistió en que la amenaza persiste mientras la estructura siga activa, independientemente de su tamaño.