Cerro Porteño
08 de junio de 2026 a la - 12:18

Dos argentinos en la agenda de Cerro Porteño

Lucas Gabriel Merolla, zaguero central argentino del Mazatlán de México, podría militar en Cerro Porteño.
Lucas Gabriel Merolla, zaguero central argentino del Mazatlán de México, podría militar en Cerro Porteño.Redes sociales

Dos futbolistas argentinos de larga trayectoria son gestionados por Cerro Porteño para potenciar el plantel para cargado segundo semestre. El primer paso que debe hacer el Ciclón es levantar el “cepo” de la inhibición de la FIFA.

Por ABC Color

Cerro Porteño deberá honrar sus compromisos económicos, notificar y esperar el visto bueno de la FIFA para confirmar sus incorporaciones para el segundo tramo de la temporada. De momento tiene el “cepo” puesto, con la inhibición a cuestas.

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Dos jugadores argentinos que últimamente compitieron en México se encuentran en la agenda azulgrana, obviamente por pedido del entrenador Ariel Holan.

El primero en ser nombrado fue Agustín Ezequiel Almendra, mediocampista central de 26 años, formado en Boca Juniors y con pasado en Racing Club de Avellaneda y recientemente en el Necaxa azteca.

El segundo es Lucas Gabriel Merolla, defensor central de 30 años. Su recorrido contempla los clubes Deportivo Español, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Hucarán y Mazatlán FC.

Almendra disputó 9 partidos con los Rayos en este ciclo, en tanto que Merolla acumuló 14 presentaciones.