Dos argentinos en la agenda de Cerro Porteño

Cerro Porteño deberá honrar sus compromisos económicos, notificar y esperar el visto bueno de la FIFA para confirmar sus incorporaciones para el segundo tramo de la temporada. De momento tiene el “cepo” puesto, con la inhibición a cuestas.
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Dos jugadores argentinos que últimamente compitieron en México se encuentran en la agenda azulgrana, obviamente por pedido del entrenador Ariel Holan.
El primero en ser nombrado fue Agustín Ezequiel Almendra, mediocampista central de 26 años, formado en Boca Juniors y con pasado en Racing Club de Avellaneda y recientemente en el Necaxa azteca.
El segundo es Lucas Gabriel Merolla, defensor central de 30 años. Su recorrido contempla los clubes Deportivo Español, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Hucarán y Mazatlán FC.
Almendra disputó 9 partidos con los Rayos en este ciclo, en tanto que Merolla acumuló 14 presentaciones.