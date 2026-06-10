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10 de junio de 2026 a la - 21:35

AUDIO: Reajuste del salario mínimo aún sin acuerdo y próximo miércoles es la última reunión

Grupo de activistas sosteniendo carteles y un gran banner negro en una manifestación urbana, con expresiones determinadas.
Escrache de la CSC denunciando miserable reajuste del salario mínimo ante millonario incremento patrimonial de Santiago Peña.