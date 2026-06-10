Museo “Casa de La Victoria”: contraste entre acervo incalculable y marginación de su única funcionaria

La guía del museo “Casa de La Victoria” de Encarnación, Doris Cabrera, reclama el pago de su salario impago desde hace 20 meses, siendo la única funcionaria del lugar cultural. A pesar de la penosa situación, la mujer continúa prestando servicio.

La administración del museo está a cargo de la Asociación de Veteranos del Chaco, quienes tenían recursos para pagar el salario gracias a un aporte municipal que era entregado en el marco de un convenio. Cuando se cortó este aporte, dejaron de pagar el salario de la trabajadora, que es de G. 2.500.000.

El aporte municipal era de G. 3.000.000 mensuales; con el remanente pagaban a una contadora y gastos administrativos.

En el departamento ya no existen excombatientes de la Guerra del Chaco vivos, por lo que la asociación no recibe recursos de otros entes y funciona ad honorem. El predio es municipal, por lo que el mantenimiento y la limpieza están a cargo de la Municipalidad de Encarnación.

El presidente de la asociación, Lilio Sotelo, expresó que están en tratativas para una renovación del convenio, en el que la comuna se compromete a continuar entregando el aporte y se busca que puedan cubrir los meses no aportados. “Lamentablemente, y curiosamente, dejaron de aportar y nadie fundamentó por qué”, dijo Sotelo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Condenan a 30 años de prisión a un hombre que abusó y mató a una bebé en Encarnación

Dejaron de aportar

El director de Gabinete de la Municipalidad, Federico Úbeda, explicó que entre los años 2022 y 2023, auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) exigían que no se realizaran desembolsos a organizaciones civiles que no cumplieran con requisitos específicos. En ese sentido, la comuna dejó de realizar este tipo de aportes a varias organizaciones, entre ellas la Asociación de Veteranos.

Explicó que con el convenio actual hay un compromiso de volver a entregar los aportes cuando se cumplan todos los requisitos, pero también dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.

Refirió que desde la comuna se propuso a la funcionaria que firmara un contrato con la Municipalidad para asegurar un salario, pero la misma se negó debido a que perdería su antigüedad de más de 30 años como trabajadora de la asociación.

Lamentó que la organización a cargo del museo no tenga la capacidad para asegurar el salario de la trabajadora, pero también indicó que sería necesario repensar si el acervo debería ser administrado por instituciones culturales gubernamentales.

Lea más: Empieza el II Congreso de Turismo Colonias Unidas en Bella Vista

¿Evitan el problema?

El acto oficial de conmemoración de la Paz del Chaco, que se recuerda cada 12 de junio, se realiza frente al museo, sobre la calle General Artigas. Este año, tras tomar estado público la situación de la trabajadora, la Municipalidad trasladó el acto hasta el Centro Municipal de Artes (Cema).

Con relación a esto, Úbeda respondió que no sabe el motivo; que solo recibió la invitación y que los responsables del evento son de la Dirección de Cultura.

Doris Cabrera refirió que recibió una invitación y le sorprendió que los organizadores no le consultaran, como cada año, para desarrollar el evento frente al museo.

“Yo soy una persona educada, no armaría un escándalo en un día tan especial, pero los carteles frente al museo seguirán, y eso no pienso negociar”, dijo la trabajadora.

Por su parte, Sotelo también indicó que nadie conversó con él, solo que se enteraron de que este evento tan especial para la asociación se realizaría en otro lugar.

Lea más: Itapúa: participación de casi la mitad de los afiliados de la ANR y de solo poco más del 25 % de los liberales

Motivo del traslado

La directora de Cultura, Fabiola Castelnovo, explicó que el traslado del evento ya se realizó el año pasado, cuando el homenaje se llevó a cabo en la Réplica de la Estación de Ferrocarril.

Este año continuarán con el homenaje a cuatro jóvenes encarnacenos que, siendo menores, se escaparon de la antigua Escuela Normal para ir a la Guerra del Chaco. El Cema es la sede de esta antigua institución.

Además, detalló que la última ocasión en que se realizó el acto frente al museo, 15 estudiantes se desmayaron, entre ellos uno en las escaleras, por lo que prefieren un entorno más cómodo.

Lea más: Revelan estudios que confirman contaminación de arroyos de Encarnación, pero sin acciones concretas

Acervo incalculable

Cabrera indicó que el viernes atenderá a los turistas e interesados en conocer el museo, como lo hace cada año. En esta ocasión trabajará solamente hasta el mediodía del feriado, manifestó.

Enfatizó que el museo es un acervo cultural incalculable y solicitó a las autoridades valorar nuestra historia.

Lugar representativo

El museo Casa de La Victoria se encuentra ubicado en las calles General Artigas y Cerro Corá, en el microcentro de la ciudad de Encarnación, Itapúa. En el lugar se exhiben más de 150 objetos de la Guerra del Chaco.

En el sitio se exponen armas, municiones, banderas, uniformes y condecoraciones de la época de la guerra de Paraguay contra Bolivia. Funciona en una casona antigua que era utilizada, desde 1972, como albergue para excombatientes de la Guerra del Chaco.

En la ex Asociación de Veteranos de la Guerra del Chaco se realizaban trámites, atenciones médicas y funcionaba como residencia temporal para los asociados.

Oficialmente, el museo se instaló el 12 de junio de 2003. Atiende de lunes a viernes de 7:00 a 11:00 y de 14:00 a 17:00.

Lea más: Encarnación será nuevamente epicentro del Mundial de Rally en Paraguay

Paz del Chaco

El 12 de junio de 1935 se conmemora la firma del Protocolo de Paz entre Paraguay y Bolivia, que puso fin a la Guerra del Chaco. Se estima que el conflicto armado se cobró la vida de cerca de 36.000 soldados paraguayos.

El 14 de junio cesó definitivamente el fuego en todo el frente. El Protocolo de Paz fue aprobado por Paraguay el 20 de junio de 1935 y por Bolivia al día siguiente.

Finalmente, el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Paraguay y Bolivia se firmó el 21 de julio de 1938 en Buenos Aires, donde el país recuperó alrededor de 154.000 kilómetros cuadrados de territorio detentado por Bolivia.

El Protocolo de Paz, que significó el cese definitivo de las hostilidades entre ambos países, se firmó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue firmado por Luis Alberto Riart por el lado paraguayo y Tomás M. Elío por el boliviano, en presencia de los negociadores: el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas, el canciller brasileño José Carlos de Macedo Soares y varios embajadores, como los estadounidenses Alexander Weddell y Hugo Gobson, el peruano Felipe Barreda Laos, entre otros.