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13 de julio de 2026 a la - 21:21

AUDIO: Senadores convocan al presidente del IPS y a la ministra de Salud

Isaías Ricardo Fretes en chaqueta oscura y camisa blanca, habla a varios micrófonos en sala de prensa.
Isaías Ricardo Fretes, presidente del IPS durante su visita al Hospital de Luque.ABC TV