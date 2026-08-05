Ancho Perfil
05 de agosto de 2026 a la - 20:58

AUDIO: IPS: para abogado laboralista imputación “fantasma” contra expresidentes llega demasiado tarde

Brítez, con traje oscuro y corbata roja, dialoga con Battaglia, también de traje, en un ambiente formal con micrófonos.
Los imputados Jorge Brítez y Vicente Battaglia, ambos expresidentes del IPS.