Tormentas fuertes persistirán esta tarde: conocé las zonas afectadas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este miércoles un aviso especial por la persistencia y el desarrollo de celdas de tormentas sobre el norte de la Región Oriental y el este del Chaco.

Además, advirtió que, durante las primeras horas de la tarde, podrían registrarse fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

Según el aviso meteorológico, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento de moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos en las zonas bajo cobertura.

La DMH señaló que las celdas de tormenta continúan activas y que otras siguen desarrollándose, por lo que las condiciones de inestabilidad persistirán durante la tarde de este miércoles.

Lea más: Clima en Paraguay: más tormentas hoy y descenso de la temperatura en próximos días

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Departamentos bajo aviso

Las zonas afectadas por el aviso son: