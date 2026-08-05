Clima
05 de agosto de 2026 a la - 14:54

Tormentas fuertes persistirán esta tarde: conocé las zonas afectadas

Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.
Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.

Meteorología advirtió que persistirán las lluvias con tormentas eléctricas durante las primeras horas de la tarde de este miércoles en el norte de la Región Oriental y el este del Chaco.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este miércoles un aviso especial por la persistencia y el desarrollo de celdas de tormentas sobre el norte de la Región Oriental y el este del Chaco.

Además, advirtió que, durante las primeras horas de la tarde, podrían registrarse fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

Según el aviso meteorológico, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento de moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos en las zonas bajo cobertura.

La DMH señaló que las celdas de tormenta continúan activas y que otras siguen desarrollándose, por lo que las condiciones de inestabilidad persistirán durante la tarde de este miércoles.

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Departamentos bajo aviso

Las zonas afectadas por el aviso son:

  1. Concepción
  2. Centro y norte de San Pedro
  3. Norte de Amambay
  4. Este de Presidente Hayes
  5. Sureste de Alto Paraguay.