Disputa por herencia de Stroessner en Brasil: hija del dictador cuestiona a su medio hermano

Una pugna judicial en torno al patrimonio acumulado por el dictador Alfredo Stroessner trascendió en estrados judiciales del Distrito Federal de Brasil, según reportó en las últimas horas el medio brasileño Metrópoles.

De acuerdo con lo informado, la hija del exdictador, Graciela Stroessner Mora, argumentó ante la Justicia del Distrito Federal que la pretensión de su medio hermano Enrique Alfredo Fleitas para reclamar la herencia ya se encontraba prescrita.

Asimismo, sostuvo que Fleitas, fruto de una relación extramatrimonial de Stroessner en la década de 1970, carecía de reconocimiento judicial formal como heredero, según afirma el medio extranjero.

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La justicia brasileña reafirmó la validez del examen de ADN

A pesar de las objeciones presentadas por la defensa de la heredera, la Justicia de Brasilia desestimó sus argumentos. Según cita Metrópoles, el camarista Renato Rodovalho Scussel determinó que los tribunales brasileños tienen competencia exclusiva para procesar el inventario de las propiedades situadas en territorio brasileño, independientemente de la nacionalidad o domicilio del fallecido y sus sucesores.

El magistrado fundamentó que la legitimidad de Enrique Fleitas quedó plenamente demostrada mediante documentación de filiación y los resultados de una prueba genética de ADN. Cabe recordar que este estudio se concretó tras una orden judicial previa que dispuso la exhumación de los restos de Stroessner, enterrado en la capital brasileña. El análisis confirmó con certeza el vínculo biológico con el exdictador.

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“La legitimidad del recurrido está comprobada por documentación de filiación y examen de ADN. La ausencia de una sentencia declaratoria no impide el ejercicio del derecho sucesorio”, remarcó el juez Scussel, citado por la publicación periodística del medio brasileño.

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Fortunas bajo la mira en varios países

El volumen total del patrimonio dejado por Stroessner sigue siendo objeto de investigación, aunque las estimaciones preliminares señalan que la cifra podría ascender a cientos de millones de dólares, detalla Metrópoles.

La dispersión geográfica de estos fondos y bienes inmuebles ha dificultado la labor de rastreo y posterior ejecución de las decisiones judiciales. La investigación abarca activos y cuentas en diversos países.

Paraguay : bienes de origen y propiedades históricas vinculadas al régimen

Brasil: inmuebles e inversiones realizadas durante el exilio del dictador

Estados Unidos y Suiza: cuentas y fondos bajo verificación judicial

Según reveló Metrópoles, en resoluciones recientes del proceso incluso se autorizó el pago a un traductor público para la remisión formal de exhortos y documentos oficiales hacia las autoridades judiciales de Suiza, donde se presume la existencia de activos del entorno stronista.

Asilo y fallecimiento en Brasilia

Alfredo Stroessner encabezó un régimen dictatorial durante casi 35 años en Paraguay, caracterizado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, persecución política y enriquecimiento ilícito. Fue derrocado en febrero de 1989 mediante un golpe militar liderado por el general Andrés Rodríguez.

Tras su caída, el gobierno brasileño presidido por José Sarney le concedió asilo político. Stroessner residió durante 17 años en Brasilia, manteniendo un perfil bajo en zonas residenciales del Lago Sul, hasta su fallecimiento en agosto de 2006, a los 93 años de edad.

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