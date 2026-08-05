Caso IPS: cae la primera imputada por millonario perjuicio en obras de quirófanos

La Policía Nacional detuvo ayer, alrededor de las 15:00, a la abogada Rosa Concepción Colmán (59) en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía en la investigación sobre el presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones al Instituto de Previsión Social (IPS), derivado del fallido proyecto de construcción de quirófanos en el Hospital Central.

La detención se produjo en la vía pública, sobre la calle Víctor Haedo esquina Nuestra Señora de la Asunción, en el barrio Catedral de Asunción.

El subjefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, subcomisario Cristhian Sosa, informó que Colmán fue detenida cuando se retiraba del edificio de Aporte Obrero Patronal del IPS, ubicado en la dirección mencionada.

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Imputación por presunta lesión de confianza

El fiscal Julio Ortiz ordenó su detención y la imputó por el presunto hecho punible de lesión de confianza, en una causa vinculada con el fracaso de las obras de infraestructura para quirófanos.

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Colmán se desempeñaba en la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS y posteriormente fue trasladada a Aporte Obrero Patronal.

De acuerdo con los datos de la investigación, fue notificada de la orden de detención en su lugar de trabajo, mientras que otros implicados ya habían abandonado sus oficinas antes de la llegada de la comunicación oficial, tras la filtración de la información.

Investigación apunta a autorización de adendas

Según la investigación preliminar, Colmán era la funcionaria que autorizaba la firma de adendas con la firma Neighpart S.A.E.C.A., empresa investigada en la causa y señalada por diversos sectores como una “superproveedora” del IPS.

El subcomisario Sosa indicó que la abogada permanece recluida en la Comisaría 12ª de Mujeres, luego de que el fiscal solicitara su prisión preventiva.

Asimismo, señaló que esta mañana está previsto su traslado a la sede del Ministerio Público para prestar declaración indagatoria.

El jefe policial agregó que existen otras órdenes de captura en el marco de la misma investigación y que las diligencias continúan para concretar su ejecución.

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Los demás imputados en el caso IPS

Además de Colmán, en la causa fueron imputados los expresidentes del IPS Vicente Mario Bataglia Araújo (62) y Jorge Magno Brítez Acosta (70), así como Hugo Enrique Aranda (40), Juan Manuel Villar López (41), José Raúl Coronel Acosta (43), Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz (40), Marcelo Bordón Leiva (48) y Verónica Alexandra Blanco Bogado (50).

Todos cuentan con órdenes de detención y pedido de prisión preventiva en el marco de la investigación por el presunto hecho punible de lesión de confianza relacionado con las fallidas obras de construcción de salas de quirófanos del Hospital Central del IPS.