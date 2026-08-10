Ancho Perfil
10 de agosto de 2026 a la - 20:27

AUDIO: Mujica confirma “90%” de apoyo del PLRA a su candidatura en CDE

Daniel Pereira Mujica en traje oscuro gesticulando al micrófono, rodeado de cortinas en colores verde, amarillo y naranja.
Daniel Pereira Mujica habló al micrófono ante una multitud en Ciudad del Este.Gentileza