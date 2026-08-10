El delantero venezolano que llegaría a Olimpia

El libro de pases está abierto en nuestro país y se cerrará el viernes 28 del presente mes, por lo que Olimpia tiene tiempo para contratar un centroatacante, por pedido del entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez, luego de la ida de Adrián Alcaraz al Pachuca.

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Medios periodísticos refieren que el elegido por el Decano paraguayo es Josef Alexander Martínez Mencia, de 33 años, recientemente desvinculado del mexicano Xolos de Tijuana.

Entre el 2018 y el 2019, Josef Martínez alcanzó un altísimo nivel en el Atlanta United, con el comando técnico del argentino Gerardo “Tata” Martino, y teniendo como compañero al mundialista Miguel Ángel Almirón.

En ese periodo, el club rojinegro se consagró campeón de la Major League Soccer (2018) y la US Open Cup (2019).

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Josef inició su carrera en Caracas FC y luego militó en Young Boys y FC Thun de Suiza, el Torino de Italia, Atlanta United e Inter Miami de Estados Unidos, Montreal de Canadá, San José Earthquakes de Estados Unidos y Tijuana.

En el profesionalismo, Martínez totaliza 464 cotejos, con 205 goles. En la selección de Venezuela registra 70 cotejos y 15 conversiones.