Alerta de tormentas y posible granizo para estos departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso ante el desarrollo de núcleos de tormentas que podrían generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante las primeras horas de la tarde de este lunes.

Según el aviso, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de vientos moderadas y probabilidad de caída de granizos.

La DMH señala que los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma muy puntual.

Lea más: Clima en Paraguay: semana con arranque fresco y alerta de tormentas

Departamentos bajo aviso