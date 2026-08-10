“Si no pagás, te morís en IPS”: gastan más de G. 70 millones en insumos

Años de aportes mensuales descontados religiosamente del salario no garantizan ni la salud ni la dignidad en la tercera edad en el Instituto de Previsión Social (IPS), actualmente a cargo de Isaías Fretes como presidente del Consejo de Administración.

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Esta es la desesperante realidad que atraviesa la familia del señor Andrés Alberto Mereles López (68), un jubilado que se operó el viernes último y, para poder acceder a una cirugía de urgencia altamente compleja, puso su auto y un terreno a la venta, realizó numerosas actividades solidarias y se endeudó por millones ante la total ausencia de insumos básicos en el seguro social.

Falta de insumos en IPS: Una carrera contra el reloj y la muerte

El calvario de la familia Méreles comenzó el 24 de julio, cuando el jubilado ingresó por el área de Urgencias debido a episodios recurrentes de hipertensión arterial que los profesionales médicos en un principio minimizaron. Lejos de recibir un diagnóstico certero inmediato, el paciente y sus seres queridos se enfrentaron a la desidia institucional.

“No sabían lo que tenía y nos iban a enviar otra vez a casa; yo me planté. Los episodios de mi papá eran muy repetitivos, necesitaba quedarse, necesitaba atención”, relató a ABC Color, con indignación, Gloria Mabel Mereles, hija del paciente.

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Tras una insistencia férrea por parte de la familia, al señor Andrés se le practicó una tomografía contrastada que reveló el verdadero peligro que amenazaba su vida: una estenosis basilar severa, con un taponamiento del 80% en la arteria basilar. Tras el diagnóstico, la advertencia médica fue alarmante: el paciente requería de una intervención quirúrgica impostergable o se exponía a la muerte o a un accidente cerebrovascular (ACV).

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El alto costo de la supervivencia: G. 60 millones por kit de angioplastia

Con el diagnóstico sobre la mesa, el IPS demostró una vez más su rostro más cruel. Lejos de proveer los elementos necesarios para la intervención, se limitaron a entregar la receta con los requerimientos específicos, dejando a la familia a su suerte en la búsqueda de los materiales.

Tras consultar en al menos 12 locales externos, la familia se encontró con la sorpresa del elevadísimo costo de los elementos requeridos. Dos balones y un stent intracraneal tienen un precio de G. 60 millones.

“La verdad que aquí, si no tenés manera de que te ayuden, si no pagás, te morís, así de simple. Él estaba desesperado, nosotros también, porque teníamos poco tiempo para poder conseguir todo”, expresó la hija del paciente.

Además del costo total de los tres insumos, que ascendió a la imponente cifra de de G. 60 millones, la familia está realizando otros gastos importantes, que ya suman unos G. 12 millones.

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Para una familia trabajadora, el monto representa una barrera imposible de superar sin poner en riesgo su patrimonio. Ante la desesperación, evaluaron la venta de un terreno y del automóvil familiar. La solución llegó a través de la solidaridad de hermanos y allegados, logrando recaudar G. 20 millones, sumado a un préstamo de G. 40 millones que su madre debió gestionar a través de una cooperativa.

“Gracias a Dios, con la familia y mediante un préstamo pudimos acceder al importe para comprar los insumos, que superan los G. 60 millones para la cirugía, cosa que en IPS no hay, si no conseguís, te morís; casi ya íbamos por ese camino”, lamentó.

IPS: Un sistema social plagado de negligencias y desorganización

El calvario económico no fue el único obstáculo, según la denuncia de la familia. La estancia hospitalaria de don Andrés expuso fallas graves en la organización interna del IPS que pusieron en peligro su integridad física en reiteradas ocasiones.

Gloria denunció que las órdenes médicas se perdieron hasta tres veces debido a los cambios de guardia. El caso más alarmante ocurrió, acorde la denuncia, en la sala polivalente, cuando por una confusión de camas, personal del hospital intentó someter a don Andrés a una transfusión sanguínea que en realidad era para un paciente dializado. El procedimiento era completamente ajeno a su cuadro clínico y pudo haberle costado caro de no haber estado presente su familia para frenar el error.

La denunciante precisó que además de los G. 60 millones invertidos en los insumos principales, la familia debió desembolsar entre a la fecha unos G. 12 millones adicionales durante las más de dos semanas de internación para cubrir elementos como pañales, sondas, gasas, jeringas, medicamentos menores e insumos para el aseo personal del paciente.

“Lamentamos que tras años y años de aporte, y él ya siendo un paciente jubilado, no pueda hacer usufructo del 100% de lo que necesita. Sentimos mucho por aquellos que no logran completar el dinero, porque muchos no tienen cómo juntar esta cantidad”, expresó con profunda impotencia.

La cirugía que fue realizada el viernes 7 de agosto. Actualmente, el paciente se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva, evolucionando de manera estable a la espera de su próximo traslado a la sala de neurocirugía. Aunque la familia ya respira cierto alivio debido al cuadro médico, todavía le queda la pesada carga financiera que deberá arrastrar tras haber hipotecado su estabilidad económica para salvar una vida que el IPS tenía la obligación de proteger.

En los pasillos del IPS, la historia de los Méreles no es una excepción. Cientos de familiares de asegurados atraviesan idéntico sufrimiento diario, enfrentando la cruda indiferencia de un sistema de salud que recauda todos los meses, pero abandona a sus aportantes en la hora más crítica de sus vidas.