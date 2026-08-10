Ancho Perfil
10 de agosto de 2026 a la - 20:25

AUDIO: Supuesto título falso: así seguirá la Fiscalía con el juicio oral a Hernán Rivas

Alba Zaracho, con blusa de rayas verdes, conversa con Hernán Rivas, vestido con saco negro, en un ambiente formal.
Alba Zaracho y Hernán Rivas participan en una discusión durante el juicio en el Palacio de Justicia.SILVIO ROJAS