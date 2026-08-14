Ancho Perfil
14 de agosto de 2026 a la - 21:47

AUDIO: Mafia de los Pagarés: Víctimas cuestionan que no haya iniciado el juicio oral

Víctimas de la "Mafia de los Pagarés" se manifiestan frente al Palacio de Justicia de Benjamín Aceval
Víctimas de la "Mafia de los Pagarés" se manifiestan frente al Palacio de Justicia de Benjamín AcevalBrian Cáceresabctv