Fiscalía cierra sede de Loma Pytã y obliga a vecinos a trasladarse a Zeballos Cué

La sede de la Fiscalía Barrial N° 6 de Loma Pytã dejará de funcionar desde el próximo 1 de septiembre. Las causas y la atención operativa serán trasladadas a la Fiscalía Barrial N° 5 de Zeballos Cué, según una resolución firmada este viernes por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández.

La medida fue establecida mediante la Resolución F.G.E. N° 3046, este viernes. El documento dispone la unificación de ambas fiscalías y el cierre del asiento físico de Loma Pytã.

Con la reorganización, los pobladores de Loma Pytã deberán acudir hasta Zeballos Cué para radicar denuncias, dar seguimiento a procesos penales y realizar otros trámites ante el Ministerio Público.

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Vecinos ya habían rechazado el cierre en 2019

La decisión tiene un antecedente que vuelve a poner en escena el reclamo de los pobladores. En 2019, la Fiscalía General del Estado ya había anunciado el cierre de la Barrial N° 6 de Loma Pytã, alegando entonces un fuerte recorte presupuestario.

La posibilidad de perder la sede generó la reacción de comisiones vecinales y pobladores de la zona, quienes realizaron movilizaciones y presentaron reclamos para evitar la clausura.

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La presión ciudadana, junto con posteriores reestructuraciones presupuestarias internas del Ministerio Público, permitió frenar aquella decisión. Siete años después, la institución vuelve a disponer el traslado, esta vez mediante la unificación formal de las dos fiscalías barriales.

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Fiscalía alega optimización de recursos

Entre los fundamentos de la Resolución N° 3046 se menciona la necesidad de optimizar los servicios y racionalizar los recursos humanos y la infraestructura disponibles.

Desde el 1 de septiembre, la unificada Fiscalía Barrial N° 5 – Zeballos Cué estará integrada por tres Unidades Penales Ordinarias, que funcionarán con turnos rotativos de siete días.

La Unidad Penal Ordinaria N° 1 estará a cargo de la agente fiscal Nélida Maricel Orihuela Battilana. Además de las causas ordinarias, tendrá competencia sobre denuncias relacionadas con explotación clandestina de juegos de azar, como quiniela y tragamonedas.

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Tres unidades absorberán las causas

La Unidad Penal Ordinaria N° 2 quedará bajo responsabilidad de la agente fiscal Sussy María Riquelme Brizuela y también atenderá las causas relacionadas con maltrato animal.

La Unidad Penal Ordinaria N° 3 estará a cargo de la agente fiscal Mirta Alice Arévalos Ledesma y absorberá las causas que anteriormente eran tramitadas por la ex Unidad N° 2 de Loma Pytã.

La resolución establece además un plazo de diez días para completar el inventario de las causas, verificar el estado de los legajos y realizar el depósito de evidencias entre las unidades afectadas.

La reorganización supone, en la práctica, la desaparición del punto de atención fiscal en Loma Pytã y concentra los servicios en Zeballos Cué. Para los habitantes del barrio, esto implica sumar un desplazamiento para realizar gestiones que hasta ahora podían efectuar en su propia comunidad.