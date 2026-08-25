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25 de agosto de 2026 a la - 21:51

AUDIO: Escándalo en el IPS: Jubilados exigen imputar a consejeros

Víctimas de la "Mafia de los Pagarés" se manifiestan frente al Palacio de Justicia de Benjamín Aceval
Víctimas de la "Mafia de los Pagarés" se manifiestan frente al Palacio de Justicia de Benjamín AcevalBrian Cáceresabctv